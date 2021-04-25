В Пензе разыскивают горожанку в черном пальто

25.04.2021 | 20:20

Волонтеры и родственники разыскивают 64-летнюю жительницу Пензы Наталью Витальевну Дмитриеву. О местонахождении женщины ничего неизвестно с 18 апреля 2021 года.

Информацию о пропавшей разместили в группе пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в воскресенье, 25 апреля.

Рост Натальи Дмитриевой 153 сантиметра, телосложение нормальное. У нее короткие каштановые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на пензячке были черное пальто, серые джинсы и черные ботинки.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями, которые могут посодействовать поиску, просят позвонить по номерам 8(800)-700-54-52 или 112.