В Пензе устанавливают личность женщины, погибшей в ночной аварии

20.04.2021 | 15:51

Во вторник, 20 апреля, в Пензе под колесами автомобиля погиб пешеход. Авария произошла в 1:05 на трассе М5 в Железнодорожном районе.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России, на 646-м километре дороги неизвестный водитель автомобиля, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, наехал на женщину, личность которой устанавливается. Она скончалась на месте от полученных травм.

По факту случившегося проводится проверка.

11 апреля в Пензенском районе на 2-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино также произошел смертельный наезд. Под автомобиль «Нива» с 63-летним водителем попал 22-летний пешеход. Молодой человек погиб на месте.