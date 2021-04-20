Происшествия

В Пензе устанавливают личность женщины, погибшей в ночной аварии

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Во вторник, 20 апреля, в Пензе под колесами автомобиля погиб пешеход. Авария произошла в 1:05 на трассе М5 в Железнодорожном районе.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России, на 646-м километре дороги неизвестный водитель автомобиля, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, наехал на женщину, личность которой устанавливается. Она скончалась на месте от полученных травм.

По факту случившегося проводится проверка.

11 апреля в Пензенском районе на 2-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино также произошел смертельный наезд. Под автомобиль «Нива» с 63-летним водителем попал 22-летний пешеход. Молодой человек погиб на месте.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Под автомобиль «Нива» с 63-летним водителем попал 22-летний пешеход. Молодой человек погиб на месте.

Хлипкая молодежь пошла.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на 646-м километре дороги неизвестный водитель автомобиля, двигаясь со стороны Москвы
Проще говоря задавил и уехал. Может ее задавили?

Гость||

Ищите ветра в поле.

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