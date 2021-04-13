Происшествия

В Пензенской области умерли еще три человека с COVID-19

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В Пензенской области умерли еще три пациента с COVID-19. Об этом стало известно в понедельник, 12 апреля.

По данным регионального правительства, жертвы - мужчина 1941 года рождения и женщины 1948-го и 1929-го. У всех троих были выявлены хроническая ишемическая болезнь сердца с интерстициальным фиброзом миокарда, атеросклероз и артериальная гипертензия.

У мужчины была сломана левая плечевая кость. У старшей из пациенток диагностировали стеноз устья аорты и митрального клапана, у младшей - перитонеальные спайки и кишечную непроходимость.

Теперь подтверждено 573 жертвы COVID-19 в Пензенской области.

Выписали за сутки 141 человека.

«Итого выздоровевших - 40 620», - уточнили в правительстве.

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Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

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