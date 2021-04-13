В Пензенской области умерли еще три человека с COVID-19

В Пензенской области умерли еще три пациента с COVID-19. Об этом стало известно в понедельник, 12 апреля.
По данным регионального правительства, жертвы - мужчина 1941 года рождения и женщины 1948-го и 1929-го. У всех троих были выявлены хроническая ишемическая болезнь сердца с интерстициальным фиброзом миокарда, атеросклероз и артериальная гипертензия.
У мужчины была сломана левая плечевая кость. У старшей из пациенток диагностировали стеноз устья аорты и митрального клапана, у младшей - перитонеальные спайки и кишечную непроходимость.
Теперь подтверждено 573 жертвы COVID-19 в Пензенской области.
Выписали за сутки 141 человека.
«Итого выздоровевших - 40 620», - уточнили в правительстве.
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