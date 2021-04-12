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Происшествия

В Пензенском районе погиб 22-летний пешеход

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В воскресенье, 11 апреля, в Пензенском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. ДТП случилось на 2-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино.

По предварительным данным, около 20:15 63-летний водитель, управлявший «Нивой», сбил 22-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Сейчас в обстоятельствах трагической аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

12 апреля на трассе Пенза - Тамбов в Пензенском районе также случилось ДТП со смертельным исходом. 50-летний водитель, управлявший фуройDAF, врезался в стоящий Mercedes с полуприцепом. Он погиб на месте.

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Гость||

старый хрыч, козлина, убил человека

Гость||

а что делает человек на трассе в темное время суток?

Гость||

Гость писал(a):

а что делает человек на трассе в темное время суток?
Район ул. Алой на спутник. Гуляет там народ.

Гость||

Гость писал(a):

а что делает человек на трассе в темное время суток
машинист должен видеть и днем и ночью и предугадывать пешехода всегда

Гость||

Проезжал мимо этого пешехода...Пешеход был в состоянии алкогольного опьянения.Чтобы его объехать, пришлось выезжать на встречную...Хорошо что впереди ехала машина и подсветила его. Через 20 мин. ехал назад, он уже лежал, скорая была уже там.

Гость||

Гость писал(a):

ешеход был в состоянии алкогольного опьянения
пешеходу можно и так а водителю никогда

Имя: Гость
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