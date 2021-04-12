В Пензенском районе погиб 22-летний пешеход

12.04.2021 | 12:55

В воскресенье, 11 апреля, в Пензенском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. ДТП случилось на 2-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино.

По предварительным данным, около 20:15 63-летний водитель, управлявший «Нивой», сбил 22-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Сейчас в обстоятельствах трагической аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

12 апреля на трассе Пенза - Тамбов в Пензенском районе также случилось ДТП со смертельным исходом. 50-летний водитель, управлявший фуройDAF, врезался в стоящий Mercedes с полуприцепом. Он погиб на месте.