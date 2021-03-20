Пассажир перевернувшегося автобуса: после ДТП лед посыпали реагентом

20.03.2021 | 12:56

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило письмо от 30-летнего мужчины по имени Артем. Вместе с женой и матерью он находился в салоне рейсового автобуса Setra, попавшего в ДТП в Рязанской области.

Авария произошла в 1:30 в понедельник, 15 марта, на трассе М5. В автобусе ехали 58 человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

Мужчина рассказал, что пережил он и другие пассажиры автобуса.

«Ехали нормально, жена сидела рядом, я дремал. Вдруг я почувствовал, что заднюю часть автобуса заносит. Я крикнул жене: «Держись!» - и сам держался изо всех сил. Автобус упал на водительскую сторону. При ударе все упали с сидений, кто-то кричал. Я быстро пробежал по сидениям, выбил лобовое стекло и начал кричать всем, чтобы выходили, - боялся, что автобус загорится», - поделился воспоминаниями пензенец.

Люди начали покидать салон, в том числе и его супруга. Но матери среди вышедших не было. Артем бросился обратно в салон, нашел родительницу в бессознательном состоянии и вынес на улицу.

«Было много пострадавших: у кого - ребра, у кого - перелом ключицы, у кого - ушибы. Я позвонил 112 и вызвал скорую помощь», - добавил пензенец.

На обочине стояла машина с разбитым в хлам капотом, возле нее - семейная пара. Водитель легковушки рассказал, что минут за 30 до аварии с автобусом он врезался в отбойник на подъеме. По его словам, из-за сильного гололеда машина перестала слушаться и потеряла управление.

«Я пожелал удачи и пошел автобусу, катясь по льду, так как было очень скользко. Минут через 20 после аварии приехала спецтехника и посыпала реагентом весь лед. Он растаял, получилась вода», - отметил Артем.

Сотрудники ДПС посадили его замерзшую мать в свой автомобиль, чтобы та могла согреться. Прибыла и скорая помощь. Пострадавших забрали в больницу, а остальных пассажиров на другом автобусе отправили в школу села Кирицы.

Утром Артем и его родственники отправились в Пензу и на следующий день обратились в больницу. У его мамы оказался перелом челюсти и гематома на голове, у Артема - ушиб плеча, у жены - спины.

Пензенец горячо сочувствует шоферу, который на льду сумел удержать тяжелую машину и не позволил ей слететь в кювет.

«Не вините водителя, он молодец. Хорошо, что не ушли в овраг, а остались на трассе. Спасибо водителю!!!» - эмоционально завершил Артем свое послание.

Ранее пензенец предоставил порталу «ПензаИнформ» видео с места событий и обратил внимание на то, как блестит лед.

Сам шофер рассказал: «До того дорога была нормальная, чистая, здесь же - лед страшный. Это особенность местности: снега навалило, днем он растаял и потек с горы, ночью замерз».

В свою очередь, ФКУ «Поволжуправтодор» в официальном комментарии заявило, что дорога была чистой.

«Дорожных условий, сопутствующих возникновению ДТП, зафиксировано не было. Покрытие проезжей части на момент совершения аварии было сухим, чистым. Горизонтальная разметка хорошо различима для участников движения, дорожные знаки отвечают всем требованиям безопасности. Данный участок не является местом концентрации ДТП», - говорится в сообщении.