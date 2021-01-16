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Происшествия

Установлены личности погибших в автокатастрофе на тамбовской трассе

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В Госавтоинспекции сообщили о том, кто погиб в пятницу, 15 января, в Белинском районе.

По предварительным данным, в 16:50 на 142-м км автодороги Тамбов - Пенза столкнулись три автомобиля - Hyundai, «Лада-Гранта» и «Газель».

Иномаркой и отечественной легковушкой управляли ровесники - 47-летние мужчины. За рулем «Газели» находился 61-летний шофер.

В аварии погибли три человека - водитель и два пассажира «Гранты», одному из которых было 45 лет, другому - 27.

Водителям Hyundai и «Газели» медики оказали помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась.

«Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Гранта одним словом! Сил и терпения родным погибших!

Гость||

Гость писал(a):

Гранта одним словом! Сил и терпения родным погибших!
Причём здесь Гранта?

Гость||

Мозгов нет вот и гнали там вообще гнать нельзя там лосины ходят и знак весит.Сами виноваты нечего на такой трассе на обгон идти.

Гость||

Какие же такие личности они установили?

Гость||

Сейчас водятел сбил бабульку в пешеходной зоне возле почты на Строителей,17 и скрылся с места преступления. Системы наблюдения ау!

Гость||

Мужчин скоро не останется. Это не просто так. Жителям земли на этой планете осталось существовать не более ста лет.

Имя: Гость
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