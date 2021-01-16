Установлены личности погибших в автокатастрофе на тамбовской трассе

16.01.2021 | 12:55

В Госавтоинспекции сообщили о том, кто погиб в пятницу, 15 января, в Белинском районе.

По предварительным данным, в 16:50 на 142-м км автодороги Тамбов - Пенза столкнулись три автомобиля - Hyundai, «Лада-Гранта» и «Газель».

Иномаркой и отечественной легковушкой управляли ровесники - 47-летние мужчины. За рулем «Газели» находился 61-летний шофер.

В аварии погибли три человека - водитель и два пассажира «Гранты», одному из которых было 45 лет, другому - 27.

Водителям Hyundai и «Газели» медики оказали помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась.

«Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - добавили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.