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Происшествия

В ДТП в Белинском районе погибли три человека

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В Пензенской области выясняют обстоятельства трагического ДТП, случившегося в Белинском районе в пятницу, 15 января.

«По предварительным данным, в 17:00 на 142-м км автодороги Тамбов - Пенза произошло столкновение трех транспортных средств: Hyundai под управлением мужчины 1973 года рождения, «Лады-Гранты» и «Газели» под управлением мужчины 1959 года рождения», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

В результате парами погибли три человека: водитель и два пассажира «Гранты». Их личности в настоящее время устанавливают.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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