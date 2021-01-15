В ДТП в Белинском районе погибли три человека

15.01.2021 | 18:12

В Пензенской области выясняют обстоятельства трагического ДТП, случившегося в Белинском районе в пятницу, 15 января.

«По предварительным данным, в 17:00 на 142-м км автодороги Тамбов - Пенза произошло столкновение трех транспортных средств: Hyundai под управлением мужчины 1973 года рождения, «Лады-Гранты» и «Газели» под управлением мужчины 1959 года рождения», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

В результате парами погибли три человека: водитель и два пассажира «Гранты». Их личности в настоящее время устанавливают.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.