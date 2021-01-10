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Происшествия

В Сердобском районе загорелся дом, есть погибший

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В ночь на воскресенье, 10 января, в селе Секретарка Сердобского района случился пожар, который унес жизнь человека.

Сообщение о том, что на улице Ладыженке, 21, загорелся деревянный дом, спасатели получили в 2:25. На место отправились 6 человек на двух спецавтомобилях.

В итоге пламя уничтожило 30 кв. м помещения внутри строения общей площадью 50 кв. м. Погиб хозяин дома, 85-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Аналогичный пожар случился вечером 7 января в селе Долгоруково Мокшанского района. Загорелся срубовый дом. Во время проливки и разборки конструкций пожарные обнаружили тело 63-летнего хозяина. Предварительной причиной ЧП назвали курение.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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