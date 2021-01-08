В Мокшанском районе пожар унес жизнь 63-летнего мужчины

Вечером в четверг, 7 января, в селе Долгоруково Мокшанского района случился пожар, в результате которого погиб человек.
Сообщение о том, что на улице Сенькина вспыхнул срубовый дом, пожарные получили в 19:40. На место выехали шесть спасателей на трех спецмашинах.
Огонь уничтожил кровлю строения (она обрушилась) и помещения внутри. После ликвидации пламени было обнаружено тело хозяина дома - мужчины 1957 года рождения.
В настоящий момент специалисты устанавливают причины возгорания.
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