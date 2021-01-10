Названа предварительная причина трагического ЧП в Сердобском районе

10.01.2021 | 16:12

В Сердобском районе начата проверка по факту смерти 85-летнего мужчины. Тело пенсионера нашли в сгоревшем доме на улице Ладыженке в селе Секретарка.

Трагедия произошла около 3:00 воскресенья, 10 января. Пожар в деревянном доме тушили 6 спасателей, прибывших на двух спецмашинах. Из горящего дома удалось спастись хозяйке, ее супруг погиб.

При осмотре на теле пенсионера нашли только следы термического воздействия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели пожилого мужчины и произошедшего пожара», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.