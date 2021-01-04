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Происшествия

В Городище огонь уничтожил двухквартирный дом и баню

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Вечером в воскресенье, 3 января, в Городище случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 20:40.

На улице Василевского вспыхнул срубовый двухквартирный жилой дом площадью 84 квадратных метра. Также загорелась срубовая баня площадью 20 квадратных метров.

Десять пожарных, прибывших на место на четырех спецмашинах, потушили огонь.

«Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара и все обстоятельства случившегося.

Фото ГУ МЧС России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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