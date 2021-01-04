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Происшествия

Пензенцам напомнили о пожарной безопасности во время праздников

Печать

Багряное зарево появилось над Городищем около 21:00 - на улице Василевского вспыхнул частный дом. Пламя в считанные минуты охватило жилье и надворные постройки. На ликвидацию огня бросили 10 сотрудников регионального управления МЧС, задействовали 4 спецавтомобиля.

«В результате пожара сгорела кровля, выгорело внутри срубового двухквартирного дома площадью 84 квадратных метра. Сгорела срубовая баня (20 квадратных метров). Пострадавших нет», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Люди не погибли, однако лишились всего имущества. Теперь выясняется, что стало причиной возгорания.

«Уважаемые пензенцы! В череде праздников не забывайте о пожарной безопасности, не допускайте перекала печи и перегруза электросети. Береги себя и свое имущество от огня. В случае пожара звоните по телефону 101», - предупредила Анна Шупилова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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