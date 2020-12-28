Сетевое издание|18+|Понедельник|28 дек 2020|18:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе пассажирка такси использовала ребенка, чтобы не платить

Печать

Информация о том, что жительница Пензы сделала свою 12-летнюю дочь заложницей при поездке в такси, оказалась не совсем достоверной. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Тему неблагополучной семьи, в которой воспитывается школьница и младшие дети, подняла в Facebook председатель пензенского областного отделения Российского детского фонда Мария Гаврюшина. Она рассказала о нелегкой судьбе школьницы и привела в пример такой эпизод: «Ребенку 12 лет. Мама решила ехать на такси. Видимо, либо торопилась, либо любит комфорт. Но денег нет. А может, жалко. Оставила в залог ребенка и свалила...»

Как оказалось, дело было несколько иначе. Женщина с дочкой действительно села в такси, не имея денег. По дороге она подговорила девочку: как только они подъедут к нужному месту, сделать вид, что ей сделалось плохо и срочно требуется медицинская помощь. Под этим предлогом пассажирки скрылись от таксиста, не заплатив.

Ранее стало известно, что в семье воспитываются еще две девочки, одной из которых 3 года, другой - 8 лет. Все дети рождены от разных отцов.

В ближайшее время 12-летнюю школьницу поместят в центр реабилитации детей в Кичкилейке. Также подготовлены документы для подачи в суд на лишение матери родительских прав.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А что ? Как вариант комфортного и бесплатного передвижения в наше неспокойное время.не на троллейбусе же.

Гость||

Эта мама забухала получив 5 т.р. на новогодний подарок ребёнку?

Гость||

Правильно делают, что детей забирают.

Чему такая маиаша может ребенка научить?

Гость||

Ещё хотят ехать с детьми по тарифу эконом.

Не положено, есть тариф детский! Штраф 5000

Если остановят.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте