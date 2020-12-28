В Пензе пассажирка такси использовала ребенка, чтобы не платить

28.12.2020 | 17:10

Информация о том, что жительница Пензы сделала свою 12-летнюю дочь заложницей при поездке в такси, оказалась не совсем достоверной. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Тему неблагополучной семьи, в которой воспитывается школьница и младшие дети, подняла в Facebook председатель пензенского областного отделения Российского детского фонда Мария Гаврюшина. Она рассказала о нелегкой судьбе школьницы и привела в пример такой эпизод: «Ребенку 12 лет. Мама решила ехать на такси. Видимо, либо торопилась, либо любит комфорт. Но денег нет. А может, жалко. Оставила в залог ребенка и свалила...»

Как оказалось, дело было несколько иначе. Женщина с дочкой действительно села в такси, не имея денег. По дороге она подговорила девочку: как только они подъедут к нужному месту, сделать вид, что ей сделалось плохо и срочно требуется медицинская помощь. Под этим предлогом пассажирки скрылись от таксиста, не заплатив.

Ранее стало известно, что в семье воспитываются еще две девочки, одной из которых 3 года, другой - 8 лет. Все дети рождены от разных отцов.

В ближайшее время 12-летнюю школьницу поместят в центр реабилитации детей в Кичкилейке. Также подготовлены документы для подачи в суд на лишение матери родительских прав.