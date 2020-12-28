Стали известны подробности нелегкой жизни 12-летней школьницы

28.12.2020 | 13:09

Семья, в которой растет 12-летняя пензенская школьница, многодетная, однако мать не особо занимается воспитанием трех дочерей.

О том, что девочке пришлось столкнуться с недетскими трудностями, ранее рассказала председатель пензенского областного отделения Российского детского фонда Мария Гаврюшина.

Подробности истории сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

«Семьей давно занимаются и органы опеки, и комиссия по делам несовершеннолетних, и социальные службы. В ней растут три девочки - 3, 8 и 12 лет, рожденные от разных отцов. Мать последнего мужа, бабушка самой младшей девочки, обратилась с требованием лишить родителей прав на детей. Однако мы до последнего настаивали на том, что у них должна быть мать. Тем более что при вызовах на комиссию она на коленях просила оставить ей детей», - рассказала она.

Как оказалось, многодетная женщина на материнский капитал купила дом в селе Турдаки Городищенского района и зарегистрировалась в нем. Когда же органы опеки решили ограничить ее в родительских правах, Городищенский районный суд не принял документы: выяснилось, что гражданка переехала в Пензу и живет на съемной квартире.

Так повторялось несколько раз: как только бабушка младшей дочери начинала активную деятельность, женщина уезжала в Турдаки. Когда же ее искал районный суд или местные органы опеки, она вновь перебиралась в Пензу. А если в руки ей попадали деньги, родительница забывала о детях.

Во время очередного загула матери ее последний муж явился домой нетрезвым, и 12-летняя старшая девочка ушла ночевать к подруге. Наутро она рассказала о случившемся классной руководительнице, а та позвонила инспектору ПДН.

«В ближайшее время школьницу поместят в центр реабилитации детей в Кичкилейке. Сейчас она находится в больнице - это стандартная процедура обследования, тем более что девочка переболела ковидом и находилась на карантине. Документы на лишение матери родительских прав подготовлены органами опеки Ленинского района и после новогодних праздников будут направлены в Городищенский районный суд», - завершила рассказ Елена Столярова.