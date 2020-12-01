В Пензе цистерна сорвалась с платформы тягача

01.12.2020 | 17:54

Во вторник, 1 декабря, в Пензе произошла авария с участием большегруза.

Видео появилось в водительском чате в мессенджере Viber. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что машина объезжает огромную цистерну, слетевшую на асфальт с платформы тягача.

Цистерна перегородила дорогу, из-за этого транспорт движется очень медленно.

«Подъем в гору, Пьяная дорога», - поясняет автор.

Как только машина объезжает препятствие, водитель прибавляет газу. «Валим отсюда быстрее!» - говорит он.

Фото с места происшествия появилось и в социальной сети «ВКонтакте». Его автор обозначил место: «Гагарина, выезд на М5».