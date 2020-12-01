Сетевое издание|18+|Вторник|1 дек 2020|18:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе цистерна сорвалась с платформы тягача

Печать

Во вторник, 1 декабря, в Пензе произошла авария с участием большегруза.

Видео появилось в водительском чате в мессенджере Viber. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что машина объезжает огромную цистерну, слетевшую на асфальт с платформы тягача.

Цистерна перегородила дорогу, из-за этого транспорт движется очень медленно.

«Подъем в гору, Пьяная дорога», - поясняет автор.

Как только машина объезжает препятствие, водитель прибавляет газу. «Валим отсюда быстрее!» - говорит он.

Фото с места происшествия появилось и в социальной сети «ВКонтакте». Его автор обозначил место: «Гагарина, выезд на М5».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео invite.viber.com, Чат водителей Пензы
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как только машина объезжает препятствие, водитель прибавляет газу. «Валим отсюда быстрее!» - говорит он.
Так с чем цистерна?

Гость||

Пустая ,с Химмаша .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Валим отсюда быстрее!
ржунимагу))))))))))

Гость||

"А теперь - ходу отседова!"

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте