В Пензе цистерна сорвалась с платформы тягача

Во вторник, 1 декабря, в Пензе произошла авария с участием большегруза.
Видео появилось в водительском чате в мессенджере Viber. На кадрах, снятых видеорегистратором, видно, что машина объезжает огромную цистерну, слетевшую на асфальт с платформы тягача.
Цистерна перегородила дорогу, из-за этого транспорт движется очень медленно.
«Подъем в гору, Пьяная дорога», - поясняет автор.
Как только машина объезжает препятствие, водитель прибавляет газу. «Валим отсюда быстрее!» - говорит он.
Фото с места происшествия появилось и в социальной сети «ВКонтакте». Его автор обозначил место: «Гагарина, выезд на М5».
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penzainform.ru писал(a):Так с чем цистерна?