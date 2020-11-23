На трассе в Белинском районе погиб 47-летний водитель грузовика

23.11.2020 | 13:31

В понедельник, 23 ноября, в Белинском районе авария с тремя автомобилями унесла жизнь человека. ДТП случилось на трассе Тамбов - Пенза около 9:45.

На 175-м километре дороги столкнулись грузовики DAF с 57-летним водителем, МАЗ - с 47-летним и легковой автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

Последствия ДТП попали в объектив камеры. На снимке и видео запечатлены покореженные фуры и легковушка, врезавшаяся в одну из них. Также очевидцы сообщили о заторе, который образовался на трассе из-за столкновения.

Травмы получили водитель МАЗа (он скончался на месте происшествия), а также автомобилист за рулем DAF, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.