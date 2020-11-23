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Происшествия

На трассе в Белинском районе погиб 47-летний водитель грузовика

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В понедельник, 23 ноября, в Белинском районе авария с тремя автомобилями унесла жизнь человека. ДТП случилось на трассе Тамбов - Пенза около 9:45.

На 175-м километре дороги столкнулись грузовики DAF с 57-летним водителем, МАЗ - с 47-летним и легковой автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

Последствия ДТП попали в объектив камеры. На снимке и видео запечатлены покореженные фуры и легковушка, врезавшаяся в одну из них. Также очевидцы сообщили о заторе, который образовался на трассе из-за столкновения.

Травмы получили водитель МАЗа (он скончался на месте происшествия), а также автомобилист за рулем DAF, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

ДТП случилось на трассе Тамбов - Пенза
Стыдно стало, правильно писать начали

Гость||

ужас. с такими дорогами и такой ездой скоро по жертвам ВОВ догоним.

Гость||

Неожиданно для всех пришёл снег беда. Горе водилы. Летят с окугленными глазами

Гость||

Дорога то обработана. Не соблюдение ПДД? Пофигизм?

Гость||

Я там в это время проезжал мож на 15 мин раньше, дорога была необработана,так что вот так.

Гость||

Гость писал(a):

Я там в это время проезжал мож на 15 мин раньше, дорога была необработана,так что вот так.
Странно. Сообщество Сова опубликовало видео с места происшествия, всё обработано.

Гость||

Гость писал(a):

ужас. с такими дорогами и такой ездой скоро по жертвам ВОВ догоним.
А что тут ужасного то?

Имя: Гость
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