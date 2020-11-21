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Происшествия

Подробности происшествия в Терновке рассказал участник событий

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Рядом с домом № 7 в Пограничном проезде около полудня двое детей, 5 и 7 лет, отправились на прогулку и заигрались у реки, которая протекает неподалеку.

«Они вышли и, по всей видимости, пошли на лед. К сожалению, произошел провал льда, так как он очень тонкий - менее 5 сантиметров. Провалились оба», - сообщил начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по области Марат Мурсяев.

Глубина реки на этом участке - около метра. 7-летней девочке удалось нащупать ногами дно и ухватиться за край льдины, а ее младшему брату не повезло. Как отмечают соседи, он был мал ростом для своих лет, поэтому ушел под воду с головой.

Этот день Андрей Захаров собирался провести со своими близкими. Когда вышел на улицу, услышал крики со стороны реки.

«Подошел и увидел на середине реки барахтающуюся в полынье девочку-соседку, Василису. Подбежал, вытащил ее, она сказала, что подо льдом - ее братик. Попытался его там найти - нет. Бегал по льду, искал - не нашел», - рассказал он.

Тело ребенка из воды вытащили уже позже спасатели. Старшей девочке оказали медицинскую помощь, госпитализация ей не потребовалась. С матерью погибшего работают психологи.

По словам соседей, в семье - пятеро детей, утонувший мальчик был самым младшим.

«Отец нормальный, мать нормальная. Старшие братья учатся, все хорошо. Вообще непонятно... в шоке все!» - прокомментировал Андрей Захаров.

Местные утверждают, что река почти не замерзает. К концу ноября ее сковал тонкий лед, но выдержать веса детей он не смог.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

гимс это походу как мрэу

Гость||

Почему малолетние дети были одни у реки? Где отец?

Гость||

На арбековском пруду тоже бесконтрольно дети ходят.

Гость||

Чем в это время занимались

penzainform.ru писал(a):

Отец нормальный, мать нормальная
penzainform.ru писал(a):
Отец нормальный, мать нормальная
?????

Гость||

Господи, упокой душу новопреставленного младенца и прости грехи вольные и не вольные и даруй Царствие Небесное. Аминь.

Гость||

А где Столярова ?

Гость||

Господи, помоги семье пережить это горе

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.11.2020 18:51|

Господи, упокой душу новопреставленного младенца и прости грехи вольные и не вольные и даруй Царствие Небесное. Аминь.

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Семье мои искреннее соболезнования.Пусть покоится с миром и в пуховой земле.

Гость||

Там что там с мамашей? Дело завели?

Гость||

19:10, на тебя дело надо заводить.

Гость||

Своих детей предупредите об опасности рек и прудов . Чтобы близко на подходили, их ждёт опасность!

Гость||

Родителей нужно наказывать ,что бы смотрели за ними,бедные дети просто ужас,а куда смотрит абудосмен

Гость||

Гость писал(a):

А где Столярова ?
А что ж не Кузнецова сразу или Путин? Должны были там дежурить.

Гость||

Смотреть нужно за детьми ,и наказать родителей наверное они неблагопалучная семейка

Имя: Гость
Комментарий:

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