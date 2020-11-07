На проспекте Победы ВАЗ-2110 сбил пешехода

07.11.2020 | 17:43

Интернет-пользователи рассказали о ДТП с участием пешехода, случившемся в Пензе вечером в субботу, 7 ноября. Инцидент произошел в районе ЦНТИ на проспекте Победы.

Сообщения очевидцев о случившемся появились после 17:00 в местных водительских сообществах в соцсетях. По словам горожан, под колесами оказалась пожилая женщина.

«Без чувств лежит. Бабушка», - написал один из участников чата в Viber.

«Там вообще непонятно, или сбили, когда переходила на зеленый свет, или решила пройти, пока машин нет. Там и авария. В любом случае ужас», - поделилась другая участница разговора.

На фотографиях, опубликованных в сообществе «Подслушано у водителей | ПЕНЗА 58», - автомобиль ВАЗ-2110 с разбитым лобовым стеклом и бампером. По степени повреждений можно сделать вывод, что удар был сильным. Перед «десяткой» на асфальте лежит тележка.

В нескольких метрах позади стоят еще две легковые машины, которые стали участниками столкновения.

По предварительным данным, предоставленным в региональном управлении ГИБДД, за рулем «десятки» находился мужчина 2000 года рождения. Возраст пострадавшей женщины пока не установлен. Ее доставили в больницу. Насколько серьезные травмы она получила, не сообщается.

По факту случившегося будет проведена проверка.