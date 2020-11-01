Сетевое издание|18+|Воскресенье|1 ноя 2020|18:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На трассе Пенза - Тамбов погибли мужчина и ребенок

Печать

Представители пензенского управления ГИБДД уточнили информацию об аварии, случившейся в Каменском районе в воскресенье, 1 ноября.

«По предварительным данным, в 16:30 на 222-м км трассы Пенза - Тамбов произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2109 и Kia Rio», - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД.

За рулем отечественной легковушки находился 30-летний мужчина, иномаркой управлял водитель в возрасте 39 лет.

В результате столкновения водитель ВАЗа и пассажир Kia Rio - мальчик 2009 года рождения - погибли на месте.

Водитель Kia, его пассажирка (возраст женщины уточняется) и еще один мужчина, находившийся в ВАЗе, получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП будет проведена проверка. Сотрудники ГИБДД установят все обстоятельства случившегося.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — кадр vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

Эх и денёк сегодня на ДТП с жертвами...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте