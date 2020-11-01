На трассе Пенза - Тамбов погибли мужчина и ребенок

01.11.2020 | 18:18

Представители пензенского управления ГИБДД уточнили информацию об аварии, случившейся в Каменском районе в воскресенье, 1 ноября.

«По предварительным данным, в 16:30 на 222-м км трассы Пенза - Тамбов произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2109 и Kia Rio», - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД.

За рулем отечественной легковушки находился 30-летний мужчина, иномаркой управлял водитель в возрасте 39 лет.

В результате столкновения водитель ВАЗа и пассажир Kia Rio - мальчик 2009 года рождения - погибли на месте.

Водитель Kia, его пассажирка (возраст женщины уточняется) и еще один мужчина, находившийся в ВАЗе, получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП будет проведена проверка. Сотрудники ГИБДД установят все обстоятельства случившегося.