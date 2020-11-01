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Происшествия

В ДТП в Каменском районе смяло два автомобиля

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Пользователи соцсетей сообщили о серьезной аварии, произошедшей в Пензенской области в воскресенье, 1 ноября.

По словам очевидцев, ДТП случилось на трассе Пенза - Тамбов в Каменском районе, недалеко от деревни Надеждинка.

«Время 16:40», - рассказал один из участников городского сообщества автомобилистов во «Вконтакте».

К посту прикреплено видео. На кадрах - автоцистерна и два раскуроченных легковых автомобиля. На асфальте лежит человек.

Проверку по факту аварии должны провести сотрудники ГИБДД. Комментариев от официальных представителей ведомства пока не поступало.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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