В ДТП в Каменском районе смяло два автомобиля

Пользователи соцсетей сообщили о серьезной аварии, произошедшей в Пензенской области в воскресенье, 1 ноября.
По словам очевидцев, ДТП случилось на трассе Пенза - Тамбов в Каменском районе, недалеко от деревни Надеждинка.
«Время 16:40», - рассказал один из участников городского сообщества автомобилистов во «Вконтакте».
К посту прикреплено видео. На кадрах - автоцистерна и два раскуроченных легковых автомобиля. На асфальте лежит человек.
Проверку по факту аварии должны провести сотрудники ГИБДД. Комментариев от официальных представителей ведомства пока не поступало.
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