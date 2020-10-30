В Бессоновском районе водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В четверг, 29 октября, в Бессоновском районе погиб 51-летний мужчина.
По предварительным данным, в 22:15 на 618-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» 43-летний водитель наехал на человека.
«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Это не первое смертельное ДТП за последние дни. 23 октября погиб 36-летний мужчина - его сбила фура Scania, за рулем которой находился 43-летний водитель.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Нужно ограничить вождение транспортных средств пожилым людям, реакция уже у них не та при таком движении в городе.