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Происшествия

В Кузнецке фура насмерть сбила мужчину

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В пятницу, 23 октября, в Кузнецке произошла трагедия: под колесами автомобиля погиб 36-летний мужчина.

Сообщение появилось в группе «Подслушано в Кузнецке». «Народ, никто не в курсе что произошло на трассе возле светофора? Фура стояла около кафе «У Максима»? и на трассе лежало тело человека без головы», - написал автор поста.

«Я в пробке простоял минут 15-20. Движение встало практически. А вот что там дальше по ходу движения было - не видать. Скорая проехала, обогнала пробку. Значит, с жертвами», - откликнулся один из свидетелей происшествия.

«Хороший был человек, жаль, конечно, молодым ушел из жизни», - принес соболезнования еще один участник обсуждения.

Подробности происшествия рассказали в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«По предварительным данным, в 18:25 на 832-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» водитель автомобиля Scania с полуприцепом, мужчина 1977 года рождения, наехал на пешехода 1984 года рождения, который от полученных травм скончался на месте», - рассказали в отделении пропаганды ведомства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Жаль мужчину. Соболезнования родным.

Гость||

Бедные врачи скорой -чего только не на смотрятся в жизни... еще не завидую армянским военным врачам сегодня -там жесть ,что творят с человеческими телами БПЛА c сотнями людей ежедневно.

Гость||

Гость писал(a):

там жесть ,что творят с человеческими телами БПЛА
Вы дурачок?

Гость||

Лихачат водители фур!Не соблюдают дистанцию на трассе!Соболезную!

Имя: Гость
Комментарий:

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