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Происшествия

В селе Лопатино при пожаре погиб 55-летний мужчина

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В пятницу, 30 октября, в селе Лопатино произошел смертельный пожар.

Сигнал о возгорании на улице Садовой, 23, деревянного дома, обложенного кирпичом, поступил на пульт дежурного в 23:30. На борьбу с огнем прибыли 12 человек личного состава на 5 спецавтомобилях.

Здание площадью 70 квадратных метров выгорело внутри. Пламя уничтожило крышу дома и деревянные надворные постройки площадью 18 квадратных метров.

«Обнаружен погибшим хозяин жилища - мужчина 1965 года рождения. Проводится проверка», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Случаи гибели людей в пожарах с наступлением холодов участились. 29 октября в селе Пыркино Бессоновского района сгорел дачный дом площадью 24 кв. м. Погиб хозяин дачи - мужчина 1936 года рождения.

В ночь с 29 на 30 октября в селе Чемодановка Бессоновского района при возгорании в гараже погиб мужчина 1961 года рождения.

Сотрудники МЧС просят соблюдать правила безопасности при использовании обогревательных приборов и печей, не перегружать электросеть.

«Берегите себя и свое имущество от огня! При пожаре незамедлительно звоните по номеру 101 с мобильного телефона», - обратились к жителям региона в пресс-службе ведомства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вы не правильно на своём мордовском пишите. Нужно по вашему «в селе ЛопатинА».

Гость||

В селе лопатино или в Лопатине

Гость||

10.22, ты из этой Лопатины?

Имя: Гость
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