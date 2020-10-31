В селе Лопатино при пожаре погиб 55-летний мужчина

31.10.2020 | 09:57

В пятницу, 30 октября, в селе Лопатино произошел смертельный пожар.

Сигнал о возгорании на улице Садовой, 23, деревянного дома, обложенного кирпичом, поступил на пульт дежурного в 23:30. На борьбу с огнем прибыли 12 человек личного состава на 5 спецавтомобилях.

Здание площадью 70 квадратных метров выгорело внутри. Пламя уничтожило крышу дома и деревянные надворные постройки площадью 18 квадратных метров.

«Обнаружен погибшим хозяин жилища - мужчина 1965 года рождения. Проводится проверка», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Случаи гибели людей в пожарах с наступлением холодов участились. 29 октября в селе Пыркино Бессоновского района сгорел дачный дом площадью 24 кв. м. Погиб хозяин дачи - мужчина 1936 года рождения.

В ночь с 29 на 30 октября в селе Чемодановка Бессоновского района при возгорании в гараже погиб мужчина 1961 года рождения.

Сотрудники МЧС просят соблюдать правила безопасности при использовании обогревательных приборов и печей, не перегружать электросеть.

«Берегите себя и свое имущество от огня! При пожаре незамедлительно звоните по номеру 101 с мобильного телефона», - обратились к жителям региона в пресс-службе ведомства.