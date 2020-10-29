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Происшествия

В Бессоновском районе в сгоревшем доме нашли мертвого дачника

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В четверг, 29 октября, в Пензенской области в дачных домиках произошло три пожара, один из них оказался смертельным.

«Около двух часов ночи поступило сообщение о пожаре в Кузнецке, в садовом обществе «Мечта». Сгорел дощатый дачный дом площадью 12 кв. м. На тушение привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В 5:00 поступил второй сигнал, и спасатели выехали в садовое общество «Присурский», расположенное в Пензенском районе. Там огонь охватил деревянный дачный дом площадью 50 кв. м. Со стихией боролись 8 человек, привлекалось 2 спецмашины.

Наконец, в 6:19 стало известно о пожаре в СНТ «Сигнал» - в селе Пыркино Бессоновского района.

«Полностью сгорел срубовой дачный дом площадью 24 кв. м. Обнаружен погибший - хозяин дачи, мужчина 1936 года рождения. На тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники», - добавили в пресс-службе.

Сотрудники МЧС предупреждают: при использовании обогревательных приборов в холодную погоду нужно уделять должное внимание печам.

«Халатное отношение зачастую приводит к плачевным последствиям - потере жизни и имущества. Если вы еще не завершили дачный сезон, проверьте состояние отопительных приборов, не перегружайте электросеть. Берегите себя и свое имущество от огня! При пожаре незамедлительно звоните по номеру 101 с мобильного телефона», - обратилась к населению пресс-служба.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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