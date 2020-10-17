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Происшествия

Соцсети: На выезде из Пензы перевернулся автомобиль

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Очевидцы сообщили о серьезной аварии, произошедшей в субботу, 17 октября, на выезде из Пензы.

«Авария в Лебедевке в 15:48. За рулем были пьяные люди, мужчина и две женщины. Ехали на большой скорости, улетели на обочину, и машина еще кувыркалась до тех пор, пока не застряла у столба. Женщина вылетела из машины через лобовое стекло. Люди сильно пострадали», - написала одна из участниц группы «Пенза live» во «Вконтакте».

На прикрепленных к посту фотографиях запечатлен лежащий в кювете вверх колесами легковой автомобиль. Вокруг толпятся люди.

Кто именно пострадал в результате ДТП и насколько тяжело, не сообщается.

Официальных комментариев от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало. Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — Фото vk.com/penza_live
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Гость||

говорят что алкаши с пьянки мали, хорошо,что до города не доехали

Гость||

эххххх,зато теперь у гарных буртасцев впечатлений на всю жизнь!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

За рулем были пьяные люди
Все за одним?

Имя: Гость
Комментарий:

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