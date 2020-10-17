Соцсети: На выезде из Пензы перевернулся автомобиль

17.10.2020 | 21:01

Очевидцы сообщили о серьезной аварии, произошедшей в субботу, 17 октября, на выезде из Пензы.

«Авария в Лебедевке в 15:48. За рулем были пьяные люди, мужчина и две женщины. Ехали на большой скорости, улетели на обочину, и машина еще кувыркалась до тех пор, пока не застряла у столба. Женщина вылетела из машины через лобовое стекло. Люди сильно пострадали», - написала одна из участниц группы «Пенза live» во «Вконтакте».

На прикрепленных к посту фотографиях запечатлен лежащий в кювете вверх колесами легковой автомобиль. Вокруг толпятся люди.

Кто именно пострадал в результате ДТП и насколько тяжело, не сообщается.

Официальных комментариев от представителей регионального управления ГИБДД пока не поступало. Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства случившегося.