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Происшествия

В Пензенской области огонь уничтожил почти 160 гектаров леса

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В Пензенской области огонь уничтожил лес на площади 159,5 га. Данные на пятницу, 9 октября, обнародовала пресс-служба регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Всего в лесных массивах было ликвидировано 59 пожаров.

За последние сутки спасатели потушили возгорания в Ахунско-Ленинском и Кузнецком лесничествах. Огонь прошелся по площади 8 га.

Со 2 октября в регионе установлен высокий класс пожарной опасности в лесах. Он будет действовать до 12 октября.

Пребывание и въезд пензенцев в лес ограничили. Сотрудники регионального минлесхоза и работники лесничеств усилили патрулирование.

Жителей региона, обнаруживших пожар в лесу или вблизи его, просят сообщать по телефонам: 8 (8412) 628-450, 8 (800) 100-94-00.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

Поджоги под вырубку и под застройку.

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