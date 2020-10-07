Олег Климанов сообщил о смерти от COVID-19 замглавы администрации

В среду, 7 октября, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Заречного Олег Климанов сообщил о смерти от коронавирусной инфекции уроженца Пензенской области, замглавы администрации по социальным вопросам города Сарова Сергея Григорьевича Анипченко.

Он скончался 6 октября на 64-м году жизни.

«Сергей Григорьевич родился в Пензенской области. Здесь же окончил Пензенское медицинское училище по специальности «фельдшер». После Саратовского медицинского института работал главным врачом Белинской районной больницы. В 1999 году он был назначен начальником Управления по реализации программ в области социальной политики и здравоохранения Сарова, а с 2016 года – заместителем главы администрации Сарова по социальным вопросам», - рассказал Олег Климанов.

Глава Заречного выразил соболезнования родным, близким и коллегам покойного.

5-го числа стало известно о смерти известного 61-летнего врача-онколога Сергея Ивановича Илюшкина. В некрологе, размещенном Кузнецкой межрайонной больницей в соцсетях, не сказано о причинах кончины медика. По словам выразивших соболезнования пользователей, у врача были поражены легкие.