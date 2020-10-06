В Пензенском районе ликвидируют крупный пожар

06.10.2020 | 14:26

Во вторник, 6 октября, в селе Кондоль Пензенского района загорелось здание пилорамы на улице Волкова. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 12:55.

По состоянию на 14:00 площадь, охваченная огнем, составила 400 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

«Работают 6 единиц техники и 23 человека личного состава», - рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Анна Шупилова.

Она добавила, что существует угроза распространения огня.

На 15:00 пожар охватил 1 000 квадратных метров. Пламя бушевало в складском и производственном помещении, где находятся опилки и материалы деревообработки. Ликвидацией занимались 28 спасателей, прибывших на 8 спецмашинах.

На 15:11 пожар удалось локализовать.

Вечером 5 октября на улице Волкова в селе Кондоль загорелся деревянный жилой дом общей площадью 80 квадратных метров. В результате пламя уничтожило крышу и помещения внутри. В ЧП никто не пострадал.

«Оба этих пожара никак не связаны», - пояснили спасатели.