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Происшествия

По факту падения самолета в области возбудили уголовное дело

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Погибший в авиакатастрофе в Никольском районе 54-летний пилот был жителем Краснодарского края. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Легкомоторный самолет «Вираж-В1» упал 4 октября в лесу в 3 км северо-западнее села Столыпино в 13:23. Пилот погиб на месте.

Сейчас следователи и криминалисты продолжают работать. Они проверят все версии, в том числе и о техническом состоянии воздушного судна и действиях пилота.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», - добавили в ведомстве.

Ранее директор Пензенского аэропорта Юрий Осколков рассказал, что самолет был частным и выполнял обработку полей. Воздушное судно разбилось при развороте над горой. Пилот имел допуск, прошел медицинское обследование, получил необходимое разрешение на работы. Мужчина из бывших военных, на летательных аппаратах гражданской авиации не работал.

Также Юрий Осколков отметил, что самолет был выпущен 15 лет назад и «это немного».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Приволжского СУт СК РФ
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