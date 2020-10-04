В лесах Пензенской области разбился самолет

В воскресенье, 4 октября, стало известно о падении легкомоторного самолета в Никольском районе. Информацию обнародовало ГУ МЧС России по Пензенской области.
По предварительным данным, самолет упал в 15:20. Местом аварии стал лесной массив между селами Столыпино и Маис.
«К сожалению, имеется пострадавший», - добавили спасатели.
Последствия катастрофы ликвидировали 6 человек, прибывших на двух спецмашинах.
Сейчас в обстоятельствах авиационного инцидента разбираются сотрудники приволжского следственного управления на транспорте. На место выехали следователи и криминалисты.
«Самолет выполнял обработку полей и принадлежал ООО «Светлый путь», - рассказали в ведомстве.
По имеющимся у портала PenzaInform.ru сведениям, погиб мужчина, находившийся в кабине самолета.
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