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Происшествия

В лесах Пензенской области разбился самолет

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В воскресенье, 4 октября, стало известно о падении легкомоторного самолета в Никольском районе. Информацию обнародовало ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, самолет упал в 15:20. Местом аварии стал лесной массив между селами Столыпино и Маис.

«К сожалению, имеется пострадавший», - добавили спасатели.

Последствия катастрофы ликвидировали 6 человек, прибывших на двух спецмашинах.

Сейчас в обстоятельствах авиационного инцидента разбираются сотрудники приволжского следственного управления на транспорте. На место выехали следователи и криминалисты.

«Самолет выполнял обработку полей и принадлежал ООО «Светлый путь», - рассказали в ведомстве.

По имеющимся у портала PenzaInform.ru сведениям, погиб мужчина, находившийся в кабине самолета.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Опять Руст?

Гость||

в Маис летел

Гость||

Единственно что радует,что сам накосячил,сам и умер.Не забрал не виновных.

Гость||

А на картинке поле

Гость||

Долетался

Гость||

Гость писал(a):

что сам накосячил
Кто вам сказал, что накосячил? Могла быть неисправность техники например.

Гость||

Гость писал(a):

Опять Руст?
При Gorby такой хуйни не было.

Имя: Гость
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