В лесах Пензенской области разбился самолет

04.10.2020 | 17:00

В воскресенье, 4 октября, стало известно о падении легкомоторного самолета в Никольском районе. Информацию обнародовало ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, самолет упал в 15:20. Местом аварии стал лесной массив между селами Столыпино и Маис.

«К сожалению, имеется пострадавший», - добавили спасатели.

Последствия катастрофы ликвидировали 6 человек, прибывших на двух спецмашинах.

Сейчас в обстоятельствах авиационного инцидента разбираются сотрудники приволжского следственного управления на транспорте. На место выехали следователи и криминалисты.

«Самолет выполнял обработку полей и принадлежал ООО «Светлый путь», - рассказали в ведомстве.

По имеющимся у портала PenzaInform.ru сведениям, погиб мужчина, находившийся в кабине самолета.