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Происшествия

Стали известны подробности авиакатастрофы в Никольском районе

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В понедельник, 5 октября, директор Пензенского аэропорта имени В. Г. Белинского Юрий Осколков прокомментировал трагедию, случившуюся в Никольском районе. Накануне там разбился частный легкомоторный самолет, выполнявший обработку полей.

Катастрофа произошла в районе населенного пункта Родники. Находившийся в кабине 54-летний пилот погиб.

«Он выполнял авиационно-химические работы, при развороте над горой разбился. Работал с 7:30, где-то в 13:30 произошла катастрофа, его два часа искали, в 15:20 нашли», - сообщил Юрий Осколков.

Он уточнил, что пилот имел допуск, прошел медицинское обследование, получил необходимое разрешение на работы.

По словам директора аэропорта, погибший - из бывших военных, на летательных аппаратах гражданской авиации не работал.

Самолету, который в простонародье называют бекасом, 15 лет. Осколков пояснил, что это немного. Однако трагедии с такими воздушными судами, отметил он, случаются ежегодно.

«Это даже не самолет. Эти воздушные судна несерьезные», - отметил Юрий Осколков.

Известить диспетчера о неполадках пилот не мог, в самолете не предусмотрено соответствующее оборудование.

В настоящее время назначается межведомственная комиссия, которая будет устанавливать все обстоятельства произошедшего, оценивать правильность действий и делать выводы о причинах катастрофы.

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Гость||

За грибами лятел?

Гость||

Это даже не самолет. Эти воздушные судна несерьезные», - отметил Юрий Осколков.

Ага, это воздушный шар дядь Юра.

Имя: Гость
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