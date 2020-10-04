Появилось видео с места авиакатастрофы в Никольском районе

04.10.2020 | 20:59

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ обнародовало кадры с места крушения легкомоторного самолета. Катастрофа произошла днем в воскресенье, 4 октября.

Самолет упал около 15:20. Местом аварии стал лесной массив между селами Столыпино и Маис Никольского района. Воздушное судно выполняло обработку полей. Управлявший им пилот погиб на месте.

Сейчас в обстоятельствах и причинах авиационного инцидента разбираются сотрудники приволжского следственного управления на транспорте. На место выехали следователи и криминалисты.

«Проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте Дмитрий Захаров.