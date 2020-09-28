В Пензе 37-летнего пешехода переехали сразу две машины

28.09.2020 | 15:02

За два дня в Пензенской области случилось сразу несколько ДТП с участием пешеходов.

Так, 25 сентября в 19:20 напротив дома № 113 на проспекте Победы в Пензе 32-летний водитель «Лады-Калины» сбил 37-летнего человека. От удара последний сместился вправо, где на него наехал 32-летний мужчина, управлявший Kia Spectra.

После всего пострадавшего госпитализировали с травмами.

26-го числа в 11:17 у дома № 15 на улице Луначарского в областном центре 34-летний водитель Toyota Vitz допустил наезд на мужчину 30 лет.

В тот же день в 11:55 напротив дома № 23 на улице Куйбышева «Лада-Гранта», за рулем которой находился 32-летний человек, сбила мужчину 1961 года рождения.

В 18:15 у дома № 1 на улице Новоселов 31-летний водитель Nissan Teana допустил наезд на 40-летнего пешехода.

Вечером того же дня в 18:50 в р. п. Башмаково, напротив дома № 4 на улице Московской, неустановленный водитель сбил 15-летнюю девочку и скрылся.

Все пешеходы попали в больницу с телесными повреждениями. По каждому из фактов проводится проверка, в последнем случае разыскивается водитель, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.