В Пензенской области два водителя сбили пешеходов и уехали

11.09.2020 | 12:49

Два похожих ДТП произошли в Пензенской области в четверг, 10 сентября. В обоих случаях пострадали пешеходы. Об этом сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

В 16:30 у дома № 12 на улице Центральной в поселке Школьном Сердобского района под колесами автомобиля оказалась 79-летняя пенсионерка.

Поздним вечером, в 22:50, у дома № 45 на улице Маркина в Сосновоборске машина сбила 51-летнюю женщину.

Бригады скорой помощи доставили обеих пострадавших с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения.

И в Школьном, и в Сосновоборске водители скрылись с мест ДТП. Сотрудники полиции устанавливают личности автомобилистов для привлечения их к ответственности.