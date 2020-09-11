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Происшествия

В Пензенской области два водителя сбили пешеходов и уехали

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Два похожих ДТП произошли в Пензенской области в четверг, 10 сентября. В обоих случаях пострадали пешеходы. Об этом сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

В 16:30 у дома № 12 на улице Центральной в поселке Школьном Сердобского района под колесами автомобиля оказалась 79-летняя пенсионерка.

Поздним вечером, в 22:50, у дома № 45 на улице Маркина в Сосновоборске машина сбила 51-летнюю женщину.

Бригады скорой помощи доставили обеих пострадавших с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения.

И в Школьном, и в Сосновоборске водители скрылись с мест ДТП. Сотрудники полиции устанавливают личности автомобилистов для привлечения их к ответственности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Гость|11.09.2020 13:05|

Давят безответственных несознательных куриц. Очередные жертвы пропаганды безответственности пешеходов.

Ну ты то сознательный баран?

Гость||

Гость писал(a):

Очередные жертвы пропаганды безответственности пешеходов
Очередных два трусливых ссыкла свалили с места ДТП, потому что боятся ответственности как огня.

Гость||

Поселок Школьный на трассе появляется ВНЕЗАПНО

Гость||

На дороге машины ездят? Задавить могут? Да не может этого быть!

Гость||

Люди по улицам хотят? Переходить могут? Да неужели? Не может быть! Я думал это гоночная трасса

Гость||

Гость писал(a):

Очередных два трусливых ссыкла свалили с места ДТП, потому что боятся ответственности как огня.
Это из рядов "никомунепомешал". Когда им грозит ответственность - бегут, а когда видят ГИБДДшника - трясутся от страха.

Гость||

> Люди по улицам хотят? Переходить могут? Да неужели? Не может быть! Я думал это гоночная трасса

И по этому на дорогу нужно выпрыгивать не глядя.

Гость||

Гость писал(a):

И по этому на дорогу нужно выпрыгивать не глядя.
А может вполне даже глядя, только водятлы тупили в телефоне или еще чем занимались?

Имя: Гость
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