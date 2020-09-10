Предполагаемого виновника ДТП на Тернопольской проверят на трезвость

Дорожно-транспортное происшествие случилось возле гимназии № 13 на улице Тернопольской. Прямо под знаком «Осторожно, дети!» столкнулись сразу четыре автомобиля. К счастью, школьников в этот момент рядом не было.
По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель отечественной машины. ВАЗ-2110 вылетел на встречную полосу движения и ударил Hyundai Tucson. У корейского автомобиля оторвало колесо, и он въехал в припаркованный Mitsubishi. А «десятка», в свою очередь, лоб в лоб столкнулась с кроссовером Audi Q3. От ее капота практически ничего не осталось.
Судя по повреждениям транспорта, скорость движения была значительной.
«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1975 года рождения, а также водитель Audi, женщина 1971 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Что стало причиной происшествия, госавтоинспекторам теперь предстоит разобраться, в числе прочего установив степень трезвости предполагаемого виновника ДТП.
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Да он уже протрезвел.. Столько времени прошло.. А вообще не он был за рулём.. И он уже ничего не помнит