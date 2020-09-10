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Происшествия

Предполагаемого виновника ДТП на Тернопольской проверят на трезвость

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Дорожно-транспортное происшествие случилось возле гимназии № 13 на улице Тернопольской. Прямо под знаком «Осторожно, дети!» столкнулись сразу четыре автомобиля. К счастью, школьников в этот момент рядом не было.

По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель отечественной машины. ВАЗ-2110 вылетел на встречную полосу движения и ударил Hyundai Tucson. У корейского автомобиля оторвало колесо, и он въехал в припаркованный Mitsubishi. А «десятка», в свою очередь, лоб в лоб столкнулась с кроссовером Audi Q3. От ее капота практически ничего не осталось.

Судя по повреждениям транспорта, скорость движения была значительной.

«В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1975 года рождения, а также водитель Audi, женщина 1971 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Что стало причиной происшествия, госавтоинспекторам теперь предстоит разобраться, в числе прочего установив степень трезвости предполагаемого виновника ДТП.

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Гость||

Да он уже протрезвел.. Столько времени прошло.. А вообще не он был за рулём.. И он уже ничего не помнит

Гость||

Ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Имя: Гость
Комментарий:

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