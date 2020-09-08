От Сурского гидроузла эвакуировали заблудившегося грибника

08.09.2020 | 10:16

В Пензенской области спасатели помогли мужчине, заблудившемуся в лесу во время сбора грибов. Инцидент произошел в районе с. Муравьевка в воскресенье, 6 сентября.

В региональном ППСЦ рассказали, что человек, не сумевший выбраться из леса, сам обратился в поисково-спасательную службу. Звонок поступил в 19:00.

Координируя маршрут движения, спасатели вывели грибника на пост охраны Сурского гидроузла. Оттуда его эвакуировали через плотину и передали родственникам.

«Мужчина не пострадал», - подчеркнули представители пожарно-спасательного центра.

Это не первый случай, когда телефон помог найти потерявшегося в лесу. В июне благодаря сотовой связи удалось спасти мужчину, который отдыхал на природе с друзьями. После ссоры те уехали, а он пошел через лес и заблудился.