В Пензенской области телефон помог найти мужчину в лесу

23.06.2020 | 08:54

В Пензенской области волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» помогли мужчине, заблудившемуся в лесу. Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 июня, однако о нем стало известно лишь трое суток спустя.

О пропаже человека сообщил в полицию коллега потерявшегося. Стражи порядка передали заявку добровольцам.

«Отдыхал с друзьями, поругались, они уехали, пошел через лес и заблудился. Очень удачное обстоятельство - у него есть с собой телефон, который все еще в сети. Начал работу специалист «Леса на связи». Это человек, который говорит с пропавшим, пытается определить его местонахождение, в идеале - вывести его из леса», - рассказали волонтеры на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Связь была неустойчивой, и каждый раз, когда она пропадала надолго, добровольцы думали, что телефон сел.

К операции подключились специалисты Пензенского пожарного-спасательного центра. Они периодически включали сирену, и заблудившийся должен был идти на звук.

«Когда стало понятным, что человек не вышел на сирену, хотя по всем вводным уже должен был, координатор принимает решение заходить вглубь леса и работать на отклик. Связи с пропавшим нет, не исключено, что что-то произошло. Уже утром, когда спасатели уехали на пересменку, одна из групп добровольцев услышала отклик из лесного оврага примерно в 1,5 км от штаба», - рассказали участники «Лизы Алерт».

По их словам, история закончилась хорошо во многом благодаря тому, что у потерявшегося было работающее средство связи. Они посоветовали всем, кто отправляется в лес, полностью заряжать телефоны.