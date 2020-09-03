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Происшествия

В Пензенской области в ДТП пострадали двое детей

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В начале седьмого часа утра на улице Калинина в Пензе столкнулись Renault Logan и ВАЗ-2107.

В результате столкновения пассажир отечественной легковушки, мужчина 1973 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте, пояснил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Павел Рудняев.

Еще одно происшествие случилось на автодороге Тамбов - Пенза: на 207-м километре Toyota Camry, которой управляла женщина-водитель, столкнулась с КамАЗом и перевернулась.

«В результате происшествия пассажир автомобиля Toyota, мальчик 2011 года рождения, получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Не потребовалась госпитализация и 10-летней девочке, пострадавшей накануне в ДТП на улице Петровского. Она попала под колеса иномарки.

По фактам всех происшествий проводятся проверки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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