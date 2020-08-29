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Происшествия

На улице Измайлова в Пензе сбили 16-летнюю девушку

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Несовершеннолетняя девушка пострадала в результате ДТП, случившегося в Пензе в субботу, 29 августа. Инцидент произошел недалеко от детской железной дороги.

«По предварительным данным, в 16:15 на ул. Измайлова, 58, водитель автомобиля DAEWOO GENTRA - мужчина 1974 года рождения - допустил наезд на девочку 2004 года рождения», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Девушка получила травмы и была доставлена в больницу.

По словам одного из очевидцев (он рассказал об этом в городском сообществе автомобилистов в Viber), все произошло на пешеходном переходе. Однако официально эта информация не потверждена.

По факту ДТП начата проверка. Выяснить все обстоятельства произошедшего предстоит сотрудникам ГИБДД.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото УГИБДД по Пензенской области
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