На трассе в Мокшанском районе вспыхнул микроавтобус

28.08.2020 | 15:14

В четверг, 27 августа, на трассе Нижний Новгород – Саратов произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

По предварительным данным, в 19:40 на 360-м километре дороги столкнулись автомобили Renault Duster, за рулем которого был 30-летний мужчина, и Ford Transit с 52-летним водителем. После удара микроавтобус загорелся, а внедорожник оказался в кювете.

Кадры с горящим Ford появились в соцсетях. На них можно увидеть охваченную пламенем переднюю часть автомобиля.

«В результате происшествия оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее, в 4:45 27 августа, на 478-м километре той же трассы, который находится в Пензенском районе, в ДТП погибло два человека. Там столкнулись «Лада-Ларгус» и фура DAF. 44-летний водитель легковушки и его 39-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.