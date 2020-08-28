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Происшествия

На трассе в Мокшанском районе вспыхнул микроавтобус

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В четверг, 27 августа, на трассе Нижний Новгород – Саратов произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

По предварительным данным, в 19:40 на 360-м километре дороги столкнулись автомобили Renault Duster, за рулем которого был 30-летний мужчина, и Ford Transit с 52-летним водителем. После удара микроавтобус загорелся, а внедорожник оказался в кювете.

Кадры с горящим Ford появились в соцсетях. На них можно увидеть охваченную пламенем переднюю часть автомобиля.

«В результате происшествия оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее, в 4:45 27 августа, на 478-м километре той же трассы, который находится в Пензенском районе, в ДТП погибло два человека. Там столкнулись «Лада-Ларгус» и фура DAF. 44-летний водитель легковушки и его 39-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото, видео www.instagram.com/sova_penza_avto
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