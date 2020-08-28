Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|11:37
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Происшествия

В ГИБДД подтвердили гибель двух человек в аварии под Пензой

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Представители регионального управления ГИБДД рассказали о смертельной аварии, произошедшей рано утром в пятницу, 28 августа, на трассе под Пензой. Информация очевидца, что погибли два человека, подтвердилась официально.

«По предварительным данным, в 4:45 на 478-м км автомобильной дороги Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение автомобиля DAF под управлением мужчины 1976 года рождения и автомобиля «Лада-Ларгус» под управлением мужчины 1996 года рождения», - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД.

В результате погибли два человека: молодой водитель отечественной машины и его 39-летний пассажир. Водитель большегруза получил травмы, ему оказали помощь на месте и отпустили.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее очевидец опубликовал видео с места аварии. На кадрах запечатлены фура с полуприцепом, стоящая на обочине, и то, что осталось от легкового автомобиля. Кузов транспортного средства разбит всмятку. Рядом стоят люди. На проезжей части, на обочине и в кювете виднеются детали машин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото УГИБДД России по Пензенской области
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