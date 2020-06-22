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Происшествия

В Пензе сгорел еще один опустевший дом

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В ночь на понедельник, 22 июня, в Заводском районе Пензы случился очередной пожар в расселенном доме.

Фото и видео с места происшествия опубликовал очевидец в социальной сети «ВКонтакте». На записи видно, как из окон здания вырывается пламя, слышен треск горящего дерева и звон лопнувшего стекла.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС Пензенской области, сигнал о возгорании в двухэтажном доме № 8 на улице Леонова поступил на пульт дежурного в 1:56. На борьбу с огнем выехали 15 человек личного состава на трех спецавтомобилях.

Дом выгорел на площади 80 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Расселенные дома в Заводском районе горят регулярно. В июле 2017-го вспыхивали строения на Литейной и Комсомольской, 23 сентября и 29 октября 2018-го горели дома на улице Фрунзе, в апреле прошлого года пожар произошел на улице Шмидта, а в сентябре за сутки в здании на улице Крупской пламя разгоралось дважды.

Неудивительно, что пензенцы относятся к подобным ЧП с некоторой долей иронии. «Там еще есть чему гореть?» - написала одна из пользовательниц Сети. «Специально поджигают, чтобы мусора меньше вывозить», - предположил другой участник обсуждения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото, видео vk.com/penza_live
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