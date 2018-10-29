29.10.2018 | 15:04

В понедельник, 29 октября, в расселенном доме № 10 на улице Фрунзе в Пензе случился пожар. В распоряжении ИА «ПензаИнформ» оказались кадры с места событий.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14:14. Рядом, на Фрунзе, 4, расположен многофункциональный центр, поэтому рядом с 10-м домом быстро собралась толпа любопытствующих. Среди них были и местные жители, которые сообщили, что в строении еще кто-то обитает.

«В здании произошло возгорание мусора между вторым и третьим этажами. На тушение выехали семь пожарных на трех машинах», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Пожары в расселенных домах в Заводском районе случаются регулярно. 23 сентября в 6:00 загорелось другое строение на улице Фрунзе. К приезду пожарных все четыре этажа были охвачены открытым огнем. Тушением занимались 30 человек.