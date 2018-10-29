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Происшествия | В Заводском районе загорелся очередной расселенный дом

29.10.2018|15:04
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В понедельник, 29 октября, в расселенном доме № 10 на улице Фрунзе в Пензе случился пожар. В распоряжении ИА «ПензаИнформ» оказались кадры с места событий.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14:14. Рядом, на Фрунзе, 4, расположен многофункциональный центр, поэтому рядом с 10-м домом быстро собралась толпа любопытствующих. Среди них были и местные жители, которые сообщили, что в строении еще кто-то обитает.

«В здании произошло возгорание мусора между вторым и третьим этажами. На тушение выехали семь пожарных на трех машинах», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Пожары в расселенных домах в Заводском районе случаются регулярно. 23 сентября в 6:00 загорелось другое строение на улице Фрунзе. К приезду пожарных все четыре этажа были охвачены открытым огнем. Тушением занимались 30 человек.

Источник — фото Ильи Симакова
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Гость|29.10.2018 15:17|

Почему нельзя расселить и сразу снести старый дом?

Гость|29.10.2018 15:18|

Слушайте, а мож оно и в Заре так устроить? Сразу вопросы насчет трещин отпадут, сразу станет понятно что из-за резкого охлаждения при тушении все потрескалось, форс-мажор-с..

Гость|29.10.2018 15:51|

Подрядчики думали что за счет б/у стройматериалов подразживутся, а дома-то в то время строили с соблюдением всех технологических норм-стены хрен разберешь. надо технику, а это уже лишние расходы.не выгодно

Имя: Гость
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