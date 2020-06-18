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Происшествия

Пензенские следователи рассказали о погибших при пожарах мужчинах

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Сотрудники регионального СУ СК РФ проводят доследственные проверки по фактам возгораний, произошедших в Пензенской области 16 июня.

Ранее сообщалось, что в селе Кувака Каменского района в этот день при пожаре погиб мужчина 1973 года рождения. Его тело нашли на полу между жилыми комнатами дома.

«Мужчина проживал с женщиной, которая несколько дней назад уехала в гости за пределы села. Причина пожара будет установлена в ходе проведения проверки. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Еще одно трагическое ЧП случилось в этот день в селе Чубаровка Колышлейского района. Тело мужчины 1956 года рождения нашли в кухне сгоревшего дома.

«Проживал один, злоупотреблял спиртным. По имеющейся информации, очаг возгорания находился в месте расположения обогревательного прибора, работавшего от электричества», - уточнила Махницкая.

При первоначальном осмотре на телах обоих погибших не обнаружили каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Тем не менее официально причину смерти назовут лишь после судебно-медицинских экспертиз.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — Фото и видео СУ СК РФ по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тем не менее официально причину смерти назовут лишь после
Когда 5 летний план народосбережения начнет воплощаться.

Имя: Гость
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