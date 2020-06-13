Пропавшие мальчики-кузнечане нашлись живыми и здоровыми

13.06.2020 | 15:11

Два брата-кузнечанина, одному из которых 10 лет, другому 11, найдены. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мальчики ушли из дома в субботу, 13 июня, около 6:30. В начале 11-го часа в полицию поступило заявление об их пропаже. Посты о поисках с приметами детей появились в группах «Подслушано в Кузнецке» и регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

На поиски братьев был направлен весь личный состав правоохранительных органов. Около 15:00 из дежурной части Кузнецка поступило сообщение о том, что дети нашлись живыми и здоровыми.

«Детей, прятавшихся под мостом через реку, нашли сотрудники уголовного розыска», - уточнили в управлении МВД.

На данный момент правоохранители выясняют, где были дети и по каким причинам они решили уйти из дома.