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Происшествия

Пропавшие мальчики-кузнечане нашлись живыми и здоровыми

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Два брата-кузнечанина, одному из которых 10 лет, другому 11, найдены. Об этом порталу PenzaInform.ru сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мальчики ушли из дома в субботу, 13 июня, около 6:30. В начале 11-го часа в полицию поступило заявление об их пропаже. Посты о поисках с приметами детей появились в группах «Подслушано в Кузнецке» и регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

На поиски братьев был направлен весь личный состав правоохранительных органов. Около 15:00 из дежурной части Кузнецка поступило сообщение о том, что дети нашлись живыми и здоровыми.

«Детей, прятавшихся под мостом через реку, нашли сотрудники уголовного розыска», - уточнили в управлении МВД.

На данный момент правоохранители выясняют, где были дети и по каким причинам они решили уйти из дома.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Ну вот, побег сорвался. Хорошо что живые.

Гость||

Какие меры принимаются к горе-матерям?

Гость||

Гость писал(a):

|13.06.2020 15:21|Какие меры принимаются к горе-матерям?
Горе-отцы.

Гость||

РСП ядовитит?

Гость||

Хорошо развитый познавательный интерес - причина. Возраст у мальчишек такой.

Имя: Гость
Комментарий:

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