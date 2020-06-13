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Происшествия

В Кузнецке ищут двух пропавших несовершеннолетних братьев

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В Кузнецке идут поиски двух братьев, пропавших утром в субботу, 13 июня. Сообщение об этом появилось в группе «Подслушано в Кузнецке» социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в период с 6:00 до 7:30 по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, Горный переулок, дом 19, ушли из дома двое несовершеннолетних детей - Халимов Тимур (2008 г. р.) и его брат Богдан (2009 г. р.). Были одеты: зеленая футболка, серая футболка с драконом, на обоих - шорты (бежевые и темные). Могут двигаться в сторону трассы М5 в направлении города Самары», - говорится в посте.

Информацию о том, что дети пропали, подтвердила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

«Мальчики ушли из дома около 6:30. В начале одиннадцатого часа заявление об их пропаже поступило в полицию. В Кузнеце весь личный состав поднят по тревоге, все правоохранители ищут детей», - рассказала она.

Объявление о розыске детей также появилось на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». В нем даются приметы детей.

Рост 10-летнего Богдана - 135 см, телосложение среднее, волосы темно-каштановые, глаза карие. Мальчик одет в зеленую футболку и темно-синие шорты с красными лампасами, обувь - кроссовки.

Рост 11-летнего Тимура - 140 см, телосложение плотное, волосы короткие черные, глаза карие. На нем были серая футболка с изображением дракона, бежевые шорты, обувь - черные резиновые шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения братьев, просят позвонить по телефонам: 112, 02, 8 (800) 700-74-52.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Могут двигаться в сторону трассы М5 в направлении города Самары
Парни рано выросли, поняли, что в Пензе никаких перспектив.

Гость||

Может они пошли смотреть дом, что сегодня ночью в Кузнецке горел? Дай бог найдитесь, живыми.

Гость||

Гость писал(a):

Могут двигаться в сторону трассы М5 в направлении города Самары

Парни рано выросли, поняли, что в Пензе никаких перспектив.

ГОРЖУСЬ ТАКИМИ ЗЕМЛЯКАМИ!

Имя: Гость
Комментарий:

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