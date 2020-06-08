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Происшествия

В Пензе загорелось заброшенное здание на ул. Вяземского

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Вечером в понедельник, 8 июня, район Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев заволокло дымом от пожара.

О произошедшем сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала одна из жительниц города.

«У памятника Победы что-то сильно горит, дым черный, проехало много разных машин с мигалками», - пояснила девушка.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что пожар произошел в заброшенном здании на улице Вяземского. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

«Работают 3 пожарных расчета», - уточнила начальник пресс-службы ГУ МЧС Анна Шупилова.

Позднее в одной из пензенских групп во «Вконтакте» было размещено видео с места пожара. На кадрах запечатлено, как клубы дыма обволакивают конструкции моста, расположенного над горящим зданием, и проникают в отверстия между ними. Складывается ощущение, как будто тлеет сам мост.

Накануне утром в этом районе был зарегистрирован еще один пожар. В неэксплуатируемом здании на улице Ленина сгорели деревянные строительные конструкции и обрешетка кровли на площади 200 кв. м.

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Источник — видео
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