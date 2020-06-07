Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 июн 2020|11:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

В Пензе загорелось здание завода на улице Ленина

Печать

Утром в воскресенье, 7 июня, очевидцы в соцсети «ВКонтакте» сообщили о пожаре на заводе ЗИФ. Также они опубликовали снимки с места происшествия.

На фото, которым поделился пользователь Сарвар Мадмуратов в группе «Типичная Пенза», можно видеть охваченное огнем строение и столб черного дыма.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, вызов спасатели получили в 3:11.

«В неэксплуатируемом здании на улице Ленина сгорели деревянные строительные конструкции и обрешетка кровли на площади 200 квадратных метров», - пояснила Анна Шупилова.

Огонь ликвидировали 36 пожарных, прибывших на 7 спецмашинах. В ЧП никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото 1 Мухаммада Кадырова, vk.com/penza_live
0
0
0
0
 
Гость||

под снос готовят

Гость||

За домуправлением?..

Гость||

Сносят так? Там собственники ушлые ребята.

Гость||

Это типичная схема разобрать руками пожарных ненужную постройку.Так делают многие,например таким способом был разобран дом,который был куплен этой зимой под слом, около Лиры.Сейчас среди частного сектора возводят непонятную конструкцию.

Гость||

Странно что раньше не сожгли.

Гость||

Губернатору там спать не помешал пожар?

Гость||

Готовят место. А почему ВЛАСТИ не обращают внимание на это. Наверное оять будут строить жилой комплекс.

Гость||

Очередной ГовноСпутник построят. Весь город развалили. Да и похуй. Всё равно комментарий удалят.

Гость||

Путин убери пожалуйста Христа ради хватит Уже народ смешить примите пожалуйста заказ ИВАН.

Гость||

Случайно похоже как дома старые деревянные под высотки

Гость||

То-то на днях освещали славное прошлое ЗИФа ,видно готовили к славному будущему в огне

Гость||

Гость писал(a):

Губернатору там спать не помешал пожар?
У него алиби, он фотки в это время в инстаграмме размещал.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте