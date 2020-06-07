В Пензе загорелось здание завода на улице Ленина

07.06.2020 | 10:28

Утром в воскресенье, 7 июня, очевидцы в соцсети «ВКонтакте» сообщили о пожаре на заводе ЗИФ. Также они опубликовали снимки с места происшествия.

На фото, которым поделился пользователь Сарвар Мадмуратов в группе «Типичная Пенза», можно видеть охваченное огнем строение и столб черного дыма.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, вызов спасатели получили в 3:11.

«В неэксплуатируемом здании на улице Ленина сгорели деревянные строительные конструкции и обрешетка кровли на площади 200 квадратных метров», - пояснила Анна Шупилова.

Огонь ликвидировали 36 пожарных, прибывших на 7 спецмашинах. В ЧП никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.