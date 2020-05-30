Очевидцы поделились снимками серьезной аварии на мосту ЦНТИ

В субботу, 30 мая, в Пензе на проспекте Победы в районе ЦНТИ случилась авария, в результате которой у машины вырвало передний мост.
Снимки и ролик, запечатлевшие последствия случившегося, появились в социальной сети «ВКонтакте». На них можно увидеть легковой автомобиль предположительно марки BMW, который после аварии отнесло к дорожному ограждению. Транспортное средство сильно искорежено. На проезжей части, прямо на двойной сплошной линии, остались лежать передние колеса машины.
На данный момент официальной информации о случившемся нет. Не ясно, пострадали ли в ДТП люди.
Ранее сообщалось о другом серьезном ДТП, случившемся в областном центре. 29 мая в районе Свердловского моста столкнулись две легковушки. Одна из них после удара перевернулась на крышу.
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