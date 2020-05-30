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Происшествия

Очевидцы поделились снимками серьезной аварии на мосту ЦНТИ

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В субботу, 30 мая, в Пензе на проспекте Победы в районе ЦНТИ случилась авария, в результате которой у машины вырвало передний мост.

Снимки и ролик, запечатлевшие последствия случившегося, появились в социальной сети «ВКонтакте». На них можно увидеть легковой автомобиль предположительно марки BMW, который после аварии отнесло к дорожному ограждению. Транспортное средство сильно искорежено. На проезжей части, прямо на двойной сплошной линии, остались лежать передние колеса машины.

На данный момент официальной информации о случившемся нет. Не ясно, пострадали ли в ДТП люди.

Ранее сообщалось о другом серьезном ДТП, случившемся в областном центре. 29 мая в районе Свердловского моста столкнулись две легковушки. Одна из них после удара перевернулась на крышу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото, видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Страшно! Дай Бог, чтоб без жертв!

Гость||

Дикие буртасы молодцы. Только они так могут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

у машины вырвало передний мост.
так для полета мост уже не нужен

Гость||

шасси откинулись на взлет пошел

Гость||

Гость писал(a):

Дикие буртасы молодцы. Только они так могут.
Еще они могут переизбрать Дурака. Тогда все будут вынуждены жить по законам диких буртасов.

Гость||

Неплохие выходные в условиях выхода из самоизоляции.при снятии всех ограничений веселье пойдет полным ходом.

Имя: Гость
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