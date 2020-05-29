Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|22:07
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Происшествия

В Пензе перевернулся легковой автомобиль

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Вечером в пятницу, 29 мая, в Пензе перевернулся легковой автомобиль. Авария произошла на улице Павлушкина.

«ДТП после Свердловского моста в сторону Пензы-III. Время 20:20», - сообщил один из очевидцев в городском сообществе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

К посту он прикрепил видеозапись с места аварии. Судя по кадрам, ее участниками стали две легковушки. Одна перевернулась и осталась лежать на проезжей части на крыше, другая врезалась в деревянный забор.

Пострадали ли в результате ДТП люди, не сообщается. Установить все обстоятельства случившегося и назвать виновника предстоит сотрудникам регионального управления ГИБДД.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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